婦人車禍現場遺留一灘血跡，婦人女兒痛斥嫌犯狠心。（許家寧翻攝）

79歲杜姓婦人被丟下邊坡，所幸附近路人發現。（許家寧翻攝）

平安夜不平安，新北瑞芳一名8旬杜姓老婦今晚9點多在楓林橋散步時，突然遭一輛機車撞倒，令人髮指的是，嫌犯將婦人撞倒後，竟將老婦推下邊坡跌入溪旁，老婦被吊掛救出後，飽受驚嚇無法言語，警方不排除「假車禍真搶劫」，正全力追查嫌犯下落。

正在附近客運站聊天休息的司機，聲稱看到老婦被人撞倒後，肇事騎士疑似想滅證，將杜婦推下邊坡，隨即牽車逃逸，晚間9點半消防隊將婦人吊掛救起，一旁女兒心急如焚向警方說，媽媽說要到附近散步，沒想到撞人後還把人丟下去，痛斥「太狠了吧！」

79歲的杜婦全身受有多處擦傷，所幸意識清楚，沒有生命危險，但受驚尚未平復，無法描述事發過程；警方將現場遺留一小灘血跡、晶片鑰匙、半罩安全帽帶回採證，尚不知婦人有無財物受損，現正調閱周邊監視器，追緝肇事騎士來釐清真相。

瑞芳警分局偵查隊長邱光明指出，楓林橋旁發生疑似交通事故，受傷婦人因遭機車撞擊，被遺棄倒臥在橋旁，騎士目前正肇事逃逸中，警方不排嫌犯有附近地緣關係，積極調閱附近監視器、鎖定相關可疑人士，用最快的速度將嫌犯繩之於法。

(中時 )