全球景氣變化太快，國發會將導入新科技(AI)，以人工智慧分析巨量資料，研擬出一套「景氣預警系統」，不僅可強化金融面指標、優化領先指標，作為提前掌握景氣動向的工具，可以更即時、更精準看到經濟動態，適時提出因應對策。

國發會每月都會公布景氣燈號；國發會主委陳美伶表示，景氣燈號會如常發布，只是景氣變化快速，國際上有很多新的預測方式，若能透過人工智慧、機器學習來掌握更新的經濟動態、掌握景氣轉折點，國發會可以適時提出因應對策。

對於明年經濟展望，陳美伶於年終記者會上表示，台灣明年有半導體、製造業投資，對國內經濟成長抱持樂觀態度，但全球經濟卻隱藏擔憂，包括陸美貿易戰還沒結束、地緣政治、英國脫歐等不確定性影響，必須抱持非常謹慎的態度面對，因為國際的任何變動，都可能衝擊國內經濟。

陳美伶進一步解釋，台灣製造業投資持續擴張，近來台灣採購經理人指數 (PMI) 也連續上升，從今年前 10 個月景氣燈號數據來看，台灣的同時、領先指數表現也都不錯，樂觀看待台灣明年景氣。

若從全球整體經濟來看，陳美伶則以「擔憂」來形容，因為多數研究機構對明年景氣仍持保守，主因是美中貿易戰尚未結束，英國脫歐等地緣政治，而新的RCEP即將實施，對經貿都會造成一定程度影響，國發會對全球景氣保持非常謹慎的態度。

(中時 )