大陸的金融改革比經濟體制改革晚了五年，大陸的金融體制改革起始於1983年，由中國人民銀行行使央行的職責成立了當時的商業銀行，所以1983年是新中國金融改革的起始年，到現在為止，大陸在全球十大市值的金融機構中至少佔有四席。

《中國正在說》新時代的大陸金融戰略

中國人民大學副校長吳曉求教授認為，大陸要建成全球金融中心，金融市場未來必須具備吸引全世界的貨幣、資本和其它金融資產的能力，並進行合理的配置，以促進大陸的企業創新與科技創新，推動中國經濟長期持續穩定的增長。並且要健康以人民幣計價資產的財富管理中心，是全球投資人應該投資的市場，為未來大陸經濟的增長尋找持續動力。

新時代的大陸金融戰略(圖/東南衛視)

吳曉求強調，大陸已經具備建設大國金融的戰略條件。目前全世界只有美國和中國的經濟規模超過10萬億美元，與此同時，中國的外匯儲備、進出口貿易規模和資本雙向流動規模，均位於世界第一或第二。吳曉求預測，到2035年大陸的經濟總量世界第一，人均國內生產總值將從目前的8千多美元達到2萬美元，大陸金融也將迎來新的歷史機遇。

(中時電子報)