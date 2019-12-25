豔遇？一名男網友以「吃下午茶 對面坐大奶正妹想搭訕我」為標題發文表示，某日吃下茶時，突然有個大奶妹走過來問能不能併桌，坐下來後還把兩粒「木瓜」放在桌上，覺得自己被搭訕，問網友：「我該拒絕她嗎」。不料貼文一出引起不少網友吐槽。

原PO在PTT述說被大奶妹搭訕經過：「本肥吃下午茶，點了大冰奶，炸水餃，鐵板麵套餐，兩份起司蛋餅跟巧克力吐司，吃的正開心時，突然有個妹子坐到我對面，害本將軍嚇到把食物收過來我這邊，抖了好大一下，整個桌子都震動， 正妹：我可以坐在你對面嗎？（微笑）。」

看到正妹主動過來併桌，原PO開始發夢說：「害我吃的心神不寧，覺得正妹一直在偷看我，我覺得她一定對我有不乾淨的遐想，她還一直故意把奶子放在桌上，似乎想勾引我，還好我這個人很不容易受到女色誘惑，畢竟單身了41年，我可是很挑的！ 請問我該明確的拒絕她嗎？」。

不料貼文一出被不少網友吐槽回應：「幹嘛偷拍」、「對人呼氣又偷拍，有夠噁」、「你朋友就你朋友 故事編完了嗎」、「別讓你的存款控制你的人生」、「本票有帶嗎」、「約炮」、「去看守所作筆錄時別太緊張」。

(中時電子報)