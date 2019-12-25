阿里巴巴前董事局主席馬雲自爆，光是20日當天就接到5通朋友借錢的電話、一周有10個企業家要賣樓。對此，財信傳媒董事長謝金河警告，要小心大陸債務違約危機。

隨著大陸經濟增速下行，不少企業的生存壓力也越來越大。阿里巴巴前董事局主席、浙商總會會長馬雲21日出席活動時表示2019年很不容易，他感嘆，到了年底，「光是昨天（指20日）一天，我收到很多朋友借錢的電話，一天內5個電話。過去一個禮拜，要賣樓的朋友大概有10個，確實不容易。」

謝金河在臉書發文表示，大陸正處在變化的風口上，順境的時候，風口浪尖上的豬也會飛，現在經濟出現下行風險，可以看出大陸經濟經過30年快速奔馳，正開始要面對泡沫調整的壓力。

謝金河指出，今年新興市場發行的高孳息美元債券金額達1148億美元，比過去5年成長5倍，其中，大陸占了一半。12月2日北大方正的19方正SCP002，債息4.94%的九個月期20億人民幣美元債出現違約，也造成紫光美元債券價格大跌。目前方正集團有6家上市企業，總債務超過3000億人民幣，可能成為地雷區，而紫光的2023年到期，息率5.35%，及2021年到期，息率4.75%的美元債券，最近價格都急跌。看起來過去幾年大肆借高息美元債的企業會率先拉警報。過去幾年，大陸企業借貸在國外併購，最近山東如意集團也開始拉警報。

謝金河提醒，先前P2P的連鎖倒閉潮仍在清理中，下一個要注意大陸房地產的調整，這些年很多人買樓，都是用高槓桿舉債，而且不是只買一套，將來債務違約問題一旦引爆，恐怕這是最大危機。馬雲的借錢、賣樓背後故事，更值得大家深思。

(中時電子報)