蘋果(Apple)產品市場龐大，衍伸出不少周邊商機，讓蘋果用戶可以盡情選擇。如果你是iPad用戶，而且期待選購一支不錯的觸控筆。Adonit最新推出的Note+觸控筆，將是很不賴的新選擇。

Adonit曾經推出過不少觸控筆，而針對iPad產品，先前曾推出過Pixel、Note觸控筆等選擇。因此從Note+的名字來看，就知道這是一款相對Note來說，升級版的觸控筆產品。而Adonit Note+主要升級的重點包含：(1) 壓力感應：支援2048等級的壓力靈敏度。(2) 原生防掌誤觸：支援所有App的防掌誤觸功能，創作更不受限。(3) 原生傾斜功能：將Adonit Note+ 在螢幕上傾斜，即可在特定繪圖筆刷中描繪「陰影」效果。(4)自訂快捷A/B鍵：依照個人繪畫習慣，自由設定專屬快捷鍵像是橡皮擦、復原或重做等功能，可更直覺性的使用，盡情發揮創意。

Adonit Note+觸控筆包裝盒盒內所有配件。(黃慧雯攝)

Adonit Note+(下)、Adonit Note(上)筆身比較，兩者略有不同，Adonite Note+新增快速A/B鍵，筆身略粗一些，改用USB Type-C充電。(黃慧雯攝)

Adonit Note+(上)、Adonit Note(中)以及Apple Pencil(下)筆身粗細比較。(黃慧雯攝)

Adonit Note+(右)、Adonit Note(中)以及Apple Pencil(左)筆身接頭比較。(黃慧雯攝)

此外，Note +延續了Note可以更換筆頭的設計，特殊材質模擬鉛筆的觸感，拉動尖端移除就能直接插入新筆頭，讓Note+煥然一新。官網現行提供多款與Adonit Note+相容的繪畫或筆記軟體，像是 Concepts、Zen Brush 2、KDAN Noteledge 等軟體都可適用，達到最好的相互搭配。

Adonit Note+支援了iPad Air (3rd Gen)、iPad mini (5th Gen) 、iPad (6th/7th Gen) 、iPad Pro (3rd Gen, 11吋& 12.9吋)款式。根據對比Adonit Note、Adonit Note+以及第一代Apple Pencil在第五代iPad mini上的體驗，可以看出以下差別：手寫筆記的書寫感受接近，缺乏傾斜以及壓力感測的Adonit Note在繪圖相關App中，部分筆刷無法有最好的表現；若要談到筆刷的完整支援(以Concepts App來說)，Apple Pencil (第一代)的支援最完整，表現力不受影響，而Adonit Note+在支援壓力感測的前提下，對於各類筆刷的支援已經跟Apple Pencil十分接近，但仍有部分筆刷無法完整支援(以馬克筆筆刷為例)。

由左至右分別是 Adonit Note、Adonit Note+以及Apple Pencil在ZenBrush 2的書寫體驗。(iPad mini 5截圖)

由上至下分別是 Apple Pencil、Adonit Note、Adonit Note+在NoteLedge的手寫體驗。(iPad mini 5截圖)

由上至下分別是 Apple Pencil、Adonit Note、Adonit Note+在Concepts App以馬克筆筆刷繪製的體驗。(iPad mini 5截圖)

Adonit Note+與其他觸控筆的規格比較表(1)。(Adonit提供)

Adonit Note+與其他觸控筆的規格比較表(2)。(Adonit提供)

體驗心得

Adonit Note+升級採用了USB Type-C連接埠，還有A/B快速鍵的自訂設計，再加上壓力感測、傾斜支援，體驗上十分接近Apple Pencil第一代。若硬是要對比，可支援的iPad僅需要開啟藍牙，就可以一鍵啟用Adonit Note+，不需要像Apple Pancil還要插入Lighting充電孔才能配對，使用上是更為直覺，也不會發生筆蓋蓋遺失的遺憾。確實是iPad觸控筆的另一個不錯的新選擇。

(中時電子報)