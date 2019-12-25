美陸才剛敲定第一階段貿易協議，兩國之間又有新戰場，不過居然是只有5萬人口的法羅群島（Faroe Islands）。

法羅群島位在冰島與挪威之間，隸屬丹麥，一共由18個小島組成，島上僅5萬居民，以鮭魚產業著名，對居民而言，科技並不是常見的討論話題，不過最近，他們的家鄉竟意外捲入美陸科技紛爭。

《紐約時報》（New York Times）報導，法羅群島淪為「美陸科技冷戰新戰場」，起因於當地要建立5G超高速無線網路，他們打算將這項任務交由一家供應商獨自完成。

消息傳出後，美國與大陸都介入了，美國督促當地政府不要將合約交給大陸科技巨擘華為，稱華為受制北京，會對國家安全構成威脅。接著，大陸也涉入了，法羅群島一名高級官員最近被人錄音，音檔中他說，只要華為獲得這份5G建設合約，大陸就願意促進與法羅群島之間的貿易。

美國駐丹麥大使桑茲（Carla Sands）11月就公開對法羅群島提出警告，指出如果使用華為建設5G，可能會帶來危險後果，屆時等同於「同意按照共產黨規則行事」。連當地議員斯卡萊（Sjurdur Skaale）都坦承，法羅群島在商業上對華為或其他公司而言都不太可能扮演重要角色，但是大陸和美國大使館在這件事上的爭執卻非常激烈。

不過對於法羅群島人而言，這起合約關乎的不只是網路速度，更是當地鮭魚產業的利益。

報導說，鮭魚幾乎是當地的經濟命脈，魚類佔總出口商品9成以上，除了鮭魚，也包含鯖魚、鯡魚和鱈魚。不過北京對法羅群島的鮭魚需求愈來愈大，2010年，由於諾貝爾和平獎頒給大陸維權人士劉曉波，北京縮減挪威鮭魚進口量，法羅群島因此漁翁得利。目前大陸市場佔法羅群島鮭魚出口量的7%，當地政府今年更在北京開設了辦事處，他們預估，今年鮭魚出口量可從10年前1.9億美元跳增至5.5.億美元。

鮭魚或許真的捲入了美陸角力，丹麥大報「百林日報」（Berlingske）本月才發布一份法羅群島高級官員在內部會議的發言錄音內容，當中貿易與環境部長亞伯拉罕森（Helgi Abrahamsen）的高級助理喬恩森（Herálvur Joensen）表示，大陸大使已經威脅，如果不用華為建5G，就要阻止雙方貿易協議以及魚類進出口。大陸駐丹麥大使馮鐵後來澄清，未對法羅群島施壓。

至於當地人怎麼看？部分法羅群島居民對於美國要求禁止使用華為感到憤怒，因為華為幫助他們打造了4G網路，讓他們在島上的通訊更為順暢，部分人士也擔心會損害和大陸之間的經貿關係，尤其許多人仍對1990年代的經濟危機記憶猶新，當時有10%的居民移居海外。

(中時電子報)