在台經常引起時事話題的知名Youtuber「館長」陳之漢接受美媒《美國之音》訪問，他除了表示台灣正面臨假新聞威脅，並分享他與大量大陸「網軍」舌戰的經歷，並強調自己是更強調自己是運動員、生意人與愛國者，面對中共以各種方式入侵台灣，讓他覺得自由民主的重要。

在台經常引起時事話題的知名Youtuber「館長」陳之漢接受美媒《美國之音》訪問，表示曾在一次直播中，遭超過3000名大陸網友圍攻，但都遭他反嗆。

在一篇關於假新聞威脅台灣選舉的專題報導中，《美國之音》訪問了曾參與「反紅媒大遊行」的知名網紅館長對假新聞的看法。陳之漢表示，已被中共收買的台灣紅媒，「他們所報導、所傳輸的東西根本是錯的，我覺得這實在是太壞了，都在騙台灣人」。

陳之漢同時也回憶起今年與大陸「網軍」舌戰的經歷。報導指出，館長罵人音量大，但無法與大陸網軍對他進行流言攻擊的力度相比。陳之漢曾在一次直播中，遭超過3000名大陸網友圍攻；不過館長反嗆大陸網軍，「我覺得大陸五毛（網軍）真的很弱智，你不要來我這邊教我怎麼愛台灣，我已經很愛台灣了，我求解放軍趕快打過來」，「他們攻擊我，我就攻擊他們... 他們每次都得到了教訓，被我罵的遍體鱗傷」，

報導指出，雖然「館長」陳之漢已被許多大陸網軍列為是所謂的台獨份子，但在支持者眼中，他不只是企業家和直播主，還是站在抵抗中共假資訊前線的鬥士。陳之漢也說，面對中共政權一直不斷地用各種方式入侵台灣，讓他覺得支持自由民主這件事情是在我人生當中非常重要的。

報導指出，陳之漢面對的網路攻擊可能只是來自「自帶乾糧的五毛」，俗稱「自乾五」，與2019年8月被臉書和推特停權且被指疑似受大陸政府支持的網軍部隊有所不同。

(中時電子報)