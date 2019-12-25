位於熱帶與亞熱帶之間的台灣，大多無法體會到靄靄白雪覆蓋的聖誕景色。不過今年，你不用衝玉山、合歡山，也有機會滿足心願！全台灣使用者超過 2100 萬的即時通訊平台，如先前預告在今日推出一日限定的聖誕節下雪特效。而且如果沒有記錯的話，這是 Android 版用戶第一次也能同時體驗聊天室特效，非常值得紀念，可說是 LINE 送上的超貼心聖誕禮物。

根據 LINE 官方提供的資訊，台灣時間2019/12/25(三)10:00 – 2019/12/26(四)10:00，為期僅 24 小時，只要是LINE iOS版本7.16.0(含)以上、LINE Android版本7.16.1(含)以上、LINE電腦版4.8.0(含)以上的使用者，都可以體驗期間限定的下雪特效。不需要輸入特定關鍵字，待你進入 LINE 聊天室後，稍微等候一陣子，就能看見！未避免下雪特效難以被辨識，建議可以更換背景(LINE電腦版在聊天室空白處按右鍵，選擇「背景設定」即可)，選擇黑色或藍色都很推薦，會有黑夜裡下雪，或晴天飄雪的感覺！若是換上自己拍的風景照也肯定很適合！

LINE 聊天室下雪特效。(黃慧雯製)

如果你在活動時間內， LINE 沒有看見下雪特效也不要緊，請試著關掉 LINE 應用程式重新啟動，或更新LINE版本，就有機會看見 LINE 聊天室下雪的美景，一解你對雪景的期待。(在此同時，LINE 推出的聖誕節關鍵字特效，也同時進行唷，在2019/12/26(四)10:00前，在 LINE 聊天室中輸入「耶誕快樂、 聖誕節、Xmas」其中任一組指定關鍵字，就會蹦出超可愛的耶誕花圈熊大)。

(中時電子報)