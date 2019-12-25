台積電上周四（19日）除息2.5元，遇到外資陸續放耶誕長假賣壓湧現，導致填息行情失靈，一度引發市場悲觀，但有報導指出，台積電在美國掛牌的5大客戶，包括蘋果、超微、高通、輝達、賽靈思等的年漲幅最少也有近8成，而台積電僅上漲50%，等外資結束假期歸隊，台積電後市仍值得期待。

路透日前報導，傳美國商務部將擴大對華為供貨限制，有意將美國技術含量標準線從25％壓低至10％。

報導指出，若以此標準來看，台積電評估，7奈米以下製程來自美國技術含量低於10%，繼續供貨華為無虞，但14奈米以上製程的美國技術含量超過15%，一旦美國實施新的限制令，台積電14奈米產品將無法繼續賣給華為。

美方打算對華為採取更嚴苛的供貨限制，此一消息前天在市場傳開後，加深投資人疑慮，即使台積電股價23日收紅，但翌日又震盪壓回相對弱勢。

分析師認為，台積電先進製程大幅領先對手，基本面沒有太大變化，這波股價下跌，主要是外資進入耶誕長假，年底前僅少量資金進出，加上本土法人買超不夠力，因此影響台積電短線的股價表現。

財經新報報導，台積電在美國掛牌的5大客戶，今年以來股價漲幅最少也有近8成，包括蘋果大漲100%、超微飆漲184%、高通漲91%、賽靈思漲幅78%、輝達上漲94%等；反觀台積電1年來，股價只漲了約5成左右，看好這些大客戶長期跟台積電緊密合作、持續下單的利多加持，台積電未來的營運及股價表現仍值得期待。

台積電從17日除息前見到高點345元，自此從高點滑落，最低來到328.5元，一度暴跌16.5元，昨（24日）小跌2元，收在332元。

(中時電子報)