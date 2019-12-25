美國管理機構麥肯錫（McKinsey）資深顧問Gordon Orr最近發表一份報告揭露，陸美在科技產業持續脫鉤態勢不可避免，儘管有些公司可以在兩大市場取得平衡，然而，未來趨勢就是只能在兩者選擇其一，這樣的狀況將在2020年的金融市場有直接影響。

據MoneyDJ 報導，Gordon Orr的最新報告提到，去年預測美國與大陸經濟之間在更多領域日益分離，包括投資流動、供應鏈、人員流動、科技採購以及標準。Gordon Orr預估，2020年陸美將在更多領域越來越分歧。

Gordon Orr認為，陸美若在在2020年達成貿易協議，這也只是短暫而不是長久的狀況，跨國企業受到關稅衝擊最小，這些企業在大陸的產值僅有15%會銷往美國市場，加上這些企業在全球各地有多處工廠，陸美貿易戰爆發以來，這些企業也將生產基地陸續移出大陸，避免美國關稅衝擊。

報告提到，當地廠商也正在整併，強化剩餘工廠的技術含量，也因如此，大陸市場正迅速轉型為工廠物聯網的世界中心。此外，今年在紐約證交所(NYSE)、那斯達克交易所掛牌的大陸企業，籌募資金掛牌的金額不到20億美元，較去年同期大減74%。

今年9月底時有消息揭露，川普政府打算將在美國掛牌上市的大陸企業「除牌下市」，市場議論紛紛，引來美國財經高官輪番上陣滅火。數據公司Refinitiv根據美國基金文件也指出，美國多個大型基金包括貝萊德（BlackRock）、普信集團（T.Rowe Price Associates）以及沃爾瑪(Walmart Corporate）等美企，投資包括阿里巴巴、百度、京東、騰訊等在美掛牌陸企，投資總額達400億美元，若陸資撤出美國市場，這些投資機構將失去投資標的。

Gordon Orr提到，大陸今年已經有4家銀行破產，未來將有更多的案例會發生，中國人民銀行在報告就提到，有4355家中小機構(其中中小型銀行有3990家)，被列為高風險的有13.5%。不過，大陸未來國內的消費市場將是成長主力，美國關稅影響將降至微乎其微，大陸將祭出刺激經濟政策維持成長動能。

(中時電子報)