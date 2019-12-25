上成人網站驚見女主角是同學 他好心告知卻.... 00:362019/12/25 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 一名網友在上網時，在某個18禁的網站上看見自己的大學女同學。 (示意圖/shutterstock) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 上成人網看到認識的人可能不會只是親切感！一名網友表示自己有天在上網時，在某個18禁的網站上看見「一個熟悉的人影」的縮圖，他點進去赫然發現女主角竟是自己的大學女同學，讓他相當震驚。 網友在《Dcard》發文，表示自己日前在瀏覽色情網站時，「突然一個縮圖封面吸引到他的視線，一個熟悉的人影...」原PO認真看確認女主角真的是認識的同學，不過他也坦承自己當下還是不爭氣的「看完了」，不過原PO強調「看完了，只是我不太敢相信會是她本人的一個確認動作，並且沒有截圖也沒有留下網址」。 (中時電子報) #一個 #女主角 #同學 #認識 #網友 #成人網 #18禁 #女主角 #自拍 #偷拍 #女同學 也許您會感興趣 推薦閱讀 驚！警廣人氣主持人「阿國」 約砲持毒遭逮 07:412019/12/21 社會 金鐘主持人爆約砲持毒被逮 警廣：已經離職了 09:142019/12/21 娛樂 温貞菱擁吻女密友被偷拍 下車回嗆這句話 21:002019/12/21 娛樂 好市多大湖草莓最好現在買！內行人驚曝真相 18:572019/12/22 生活 大學生特殊技能蒐羅 網友：無用但很爆笑！ 18:202019/12/23 新消息 觀賽偷拍甜笑天菜妹 超辣身分曝光 18:512019/12/23 正妹 男與佛像自拍竟變臉 網曝恐怖下場 22:122019/12/23 日常 PwC租稅辯論賽 培養跨領域專業 04:102019/12/24 金融．稅務 野生費翔搭車自拍 59歲不老顏值「晃到」太驚人 16:542019/12/24 娛樂 《安眠書店》女主角晉身驚悚小天后 新片與屍體「親密接觸」 23:122019/12/24 娛樂 社會熱門新聞 女客傳訊「我沒穿衣服」 外送員崩潰秒回2字 - 社會 正妹同事太提神 網瘋求職 - 社會 上成人網站驚見女主角是同學 他好心告知卻.... - 社會 激戰後床單一灘血 男進廁所大驚：「那個」啪破了！ - 社會 史詩級清大電機美女 鄉民震撼：報告教授 發現超導體！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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