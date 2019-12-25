上成人網看到認識的人可能不會只是親切感！一名網友表示自己有天在上網時，在某個18禁的網站上看見「一個熟悉的人影」的縮圖，他點進去赫然發現女主角竟是自己的大學女同學，讓他相當震驚。

網友在《Dcard》發文，表示自己日前在瀏覽色情網站時，「突然一個縮圖封面吸引到他的視線，一個熟悉的人影...」原PO認真看確認女主角真的是認識的同學，不過他也坦承自己當下還是不爭氣的「看完了」，不過原PO強調「看完了，只是我不太敢相信會是她本人的一個確認動作，並且沒有截圖也沒有留下網址」。

(中時電子報)