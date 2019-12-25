資深媒體人陳揮文昨晚在戴立綱主持中天《新聞龍捲風》透露最近有位綠營朋友問他一件事，讓他相當難過，原來那位綠營朋友是問他「為什麼這位友台名嘴一直罵韓國瑜？」想向陳揮文打探有什麼八卦內幕。

陳揮文在節目中透露曾被綠營朋友問到，為什麼「這個人」一直罵韓國瑜、一直罵、越罵越兇？到底為什麼？雖然陳揮文也認識那位友台名嘴，但他真的不知道對方一直罵韓國瑜的原因，只知道對方真的都是殺紅眼在對韓國瑜做扭曲。

不過陳揮文也坦言自己對韓國瑜比較苛刻，因為他認為韓國瑜要忍耐，「為什麼？因為你要當總統、你可能會當選。」直言韓國瑜要趕快把2點說清楚，那就是他跟韓國瑜、蔡英文有什麼不一樣，說清楚了，中間選民就會把票投給他。

陳揮文更希望韓國瑜能在選舉最後10幾天，針對李佳芬、還有韓國瑜本人對各大媒體、各大名嘴的提告通通撤告，這個才是愛與包容。

(中時電子報)