阮女嫁來台10多年，離婚後獨力扶養幼女，2年多前才跟陳男再婚。（翻攝照片／莊曜聰台南傳真）

阮女嫁來台10多年，離婚後獨力扶養幼女，2年多前才跟陳男再婚。（翻攝照片／莊曜聰台南傳真）

台南新營驚傳一起離奇命案，37歲的阮姓女子日前與友人出遊聚會，離開後卻自此失去音訊，孩子保母及友人多天聯絡不到，19日卻發現阮女竟陳屍在租屋處，而死者的陳姓丈夫則不知所蹤，懷疑他涉有嫌疑，立刻循線追查，沒想到當天深夜死者丈夫屍體在嘉義布袋外海被發現，檢警相驗後研判2人死亡時間已經超過3天，且時間點相當接近，不排除是陳男殺死阮女後再畏罪輕生，正詳細調查已釐清案情。

據了解，阮女原是越南籍，在10多年前嫁到彰化，與前夫育有一對子女，雙方離婚後，她取得女兒監護權並獨力扶養，在友人建議下，搬到台南永康從事美容業，2年多前與小她3歲的陳男結婚，因為陳男在新營一間工廠上班，2人搬到新營居住，12歲的女兒也轉學到新營，平時託給保母照顧，假日時才會見面，偶爾一起出遊。

雖然平日沒有住在一起，但母女2人感情很好，都會互通電話，但阮女女兒從16日後卻聯絡不上媽媽，保母撥打繼父陳男的電話也未接，阮女姊妹淘也找不到人，雙方通電話後感覺有異，保母帶著阮女女兒到租屋處找人，卻無人應門，卻聞到屋內似有異味傳出，連忙報警，破門後才發現阮女陳屍臥室地板，上身赤裸，無明顯外傷，屍體已經腫脹發臭。

新營警方調閱監視器發現，陳男在16日凌晨離開租屋處後就未曾歸家，加上查看屋內外並無遭破壞痕跡，而有鄰居表示曾聽到15日深夜傳出吵架聲音，因此要找尋陳男下落已釐清案情，沒想到嘉義警方就傳來在布袋發現浮屍的消息，衣著與陳男出門時類似，且附近也有他的座車，目前正在比對DNA資料。

由於阮女在台無直系親屬，警方通知她在越南的父母親，2老趕緊湊錢來台，因此24日才進行解剖，相驗後發現死者喉骨骨折，應是外力造成，另外也採集體液，要釐清事發時死者是否有遭下藥或飲酒，另外死者身上還有瘀傷，但不知是否為遭毆打所致。

阮女父母接獲警方通報來台，對孝順的女兒遭逢不幸難以接受，且留下孫女獨自1人，更為淒涼，孫女在年幼時曾被阮女帶回老家照顧，2老有深厚感情，未來雖想帶回越南照顧，但家中經濟實在不允許，現在連辦喪事的錢都沒有，不知道該如何是好。

(中時 )