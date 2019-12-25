同事眼中十項全能的老賴，巧手修復報廢的椅子，總經理稱讚他是公司的「老寶貝」。（盧金足攝）

老賴要靠發聲器說話，但他不氣餒，重返職場找到更多成就感。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

老賴退休前是噴漆公司主管，55歲那年，因兒女都能自立，有意投入自己喜愛的模型飛機研究退休，豈料人生無常，罹患喉癌花盡積蓄，成了靠發聲器說話的聲語障礙者，為生計重返職場，卻因發聲、高齡遭碰壁，最高紀錄面試六家公司都獲「抱歉」答案，直到松盟科技給他機會，憑豐富歷練及打拚精神，老賴變清潔團隊十項全能的「老寶貝」。

台中市政府勞工局長吳威志表示，人生不怕遭遇挫折，就怕一蹶不起，老賴雖因病導致聲語障礙，又因中高齡身分就業更加困難，但能及時調整心態，不挑工作從頭來過，爭取重返職場找到春天，勇氣讓人佩服。

老賴育有一子一女，55歲那年，因為兒女都能自立，老賴自認忙了大半輩子，想研究喜愛的模型飛機而退休，「計畫永遠趕不上變化」老賴感嘆的說，退休第二年診斷出罹患喉癌，展開長達5年的抗癌日子，花光積蓄，僅靠老婆做直銷收入過生活，房貸等經濟壓力，逼得他重返職場。

年屆60歲又得靠發聲器說話的「老弱人士」誰要用？老賴深知自己條件差，向台中市勞工局求助，由支持性就服員王怡婷協助輔導。

王怡婷表示，老賴求職路並不順利，一次又一次遭到拒絕

，一度讓他信心全無，有次陪老賴參加就業博覽會，前後面試六家公司，面試主管一看到老賴狀況，擔心他因為聲語障礙發音困難，無法獨立工作及安全性問題，竟然異口同聲說「抱歉」，讓人感到無奈。

「上帝關上門，總會為你開扇窗」，老賴印證這句話，半年前參加松盟清潔員面試，總經理呂錫恩認可他工作能力，給他重返職場機會，就服員也向總經理說明老賴障礙的狀況與限制，並透過小額職務再設計提供電子手寫板，增加與主管、同事之間互動。

這半年來，老賴的表現讓呂錫恩直說，「家有一老，如有一寶」，老賴豐富的職場歷練，以及擁有噴漆、電子等專業技能，簡直十項全能，讓他有撿到寶的驚喜。

「感謝總經理給機會」，他把公司當家，不只做份內的清潔工作，公司大大小小雜事，他都一手包辦，像燈管更換、種植盆栽美化環境等，能做的他都做。

呂錫恩說，前陣子總務要報廢椅子，經老賴巧手修繕又完整如新，為公司省一筆錢，超水準表現，為爭取調職機會，現在兼任修繕，表現獲肯定。

吳威志呼籲還在求職路徬徨的身心障礙民眾歡迎逕洽勞工局職業重建中心，勞工局可「客制化」提供支持性就業服務

，由就業服務員提供密集的支持性就業輔導，「要找工作找勞工局就對了！」

(中時 )