陽明山天籟渡假酒店舉辦元旦迎新第一泡，早鳥泡湯免費，憑迎新第一泡卡還可享午餐8折，限量50個名額。圖：業者提供

陽明山天籟渡假酒店為歡度聖誕佳節，推出一系列造型可愛討喜、口味新穎美味的甜點。圖：業者提供

適逢2019年歲末之際，即將邁入2020年，諧音「愛你愛你」，陽明山天籟渡假酒店堅持與土地共生、在地共好理念，用感恩的心做公益，用愛和關懷迎接聖誕節，從12月份起每天捐款2019元，上周六(21日)更特別邀請唐氏症關懷者協會與唐寶寶們共享聖誕晚餐，提前度過溫馨感人的聖誕節。

懸掛白色氣球，燭光燦爛點點，唐寶寶們和家長老師們，帶來精心準備的聖誕組曲舞蹈表演『唐心寶貝送愛迎聖誕』，看他們笑得一臉純真，一旁父母及協會伙伴們耐心指導，陽明山天籟渡假酒店工作人員扮上聖誕老公公及小精靈，出動天籟吉祥物藍鵲寶寶帶領現場大小朋友，一起跟著節奏拍手，與天籟遊客一同提前渡過溫馨聖誕夜。

陽明山天籟渡假酒店總經理崔宏光表示，我們希望帶頭拋磚引玉，付出綿薄之力，喚起大眾更重視弱勢族群，關心在社會每個角落，用愛來傳遞天籟對社會的關懷。唐氏症關愛者協會副執行長周美汝則是感謝陽明山天籟渡假酒店，邀請唐寶寶並提供舞台讓他們盡情表演，大夥都玩得很開心。

除了溫馨公益聖誕派對外，陽明山天籟渡假酒店預告12／31跨年將舉辦貓王之夜老派Party，在派對中邀請遊客們一起釀造新年祈願酒，許下新年心願，將祈願酒見證封存，共同倒數欣賞山戀夜空所施放的跨年璀燦煙火，期待來年幸福天長地久，天籟不只是陪伴和關懷，更要與天籟會員們相約幸福長長久久。

接下來天籟還有一連串的活動好康，包括元旦迎新第一泡，早鳥泡湯免費，發送50名免費泡湯卡，憑此卡可另享午餐8折，要搶動作要快。更多精彩活動內容，可上陽明山天籟渡假酒店官網http：／／www.tienlai.com.tw／查詢。

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