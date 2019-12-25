距離大選不到17天，高雄市副市長李四川接受媒體訪問時表示，從國民黨大老王金平歸隊相挺、蔡英文不如上屆「老神在在」、日本前駐台代表沼田幹夫談話釋出重要訊號等3點來觀察，韓國瑜陣營沒有理由悲觀，蔡英文更是沒有樂觀的條件。

曾擔任國民黨秘書長、操盤2016大選的李四川在接受《中評社》訪問時說，國民黨2020候選人韓國瑜這幾次大型造勢或者在基層走，實際感受到的支持度與熱情比去年市長選舉相比都沒降低。

因此，李四川提出3點觀察的方向，證明韓國瑜的支持者完全沒有悲觀的理由。他說，前駐台代表沼田幹夫近期釋出最重要的一個訊號，大家都很關注，但是有哪些話是沼田沒有明講的？

日本前駐台代表對民進黨發出警訊，有什麼是他沒有說出口的？（圖／郭吉銓攝)

李四川表示，日本前駐台代表沼田幹夫22日應「日本李登輝之友會」邀請在東京演講大談台灣明年一月大選，沼田指出這次民進黨立法院席次可能不會過半（低於57席），而國民黨將成為國會最大黨。而做為一位訓練有素的外交官，如果日方研判2020民進黨在立法院無法過半，且國民黨會成為最大黨，那是否代表日方看好「韓國瑜當選的機率會高於蔡英文總統？」

李四川認為，雖然沼田並沒有說出上述這句話，但是不是用「民進黨與國民黨候選人票數差距可能是5個百分點或以內」帶過來提醒民進黨？最近媒體民調都示蔡英文總統遙遙領先韓國瑜近30%，但這從常識上判斷是不可能的。以2016年朱立倫代表國民黨參選總統，當時是國民黨士氣最低落的時候，即便如此，蔡英文總統也沒贏超過朱立倫30%以上。因此，沼田的一席話有提醒民進黨的意味。

其次，就與2016年來做比較，李四川說，蔡英文這次打大選並不如上屆來得老神在在，蔡上屆面對朱立倫在政見發佈會的攻擊那才叫「老神在在」，蔡英文完全照稿演出不理會朱立倫。但這次首場政見會遇到韓國瑜就脫稿演出，兩相對照，蔡英文總統的表現其實異於上屆大選。因此，換言之韓國瑜的選情沒有想像中悲觀，而蔡英文總統的選情也沒想像中樂觀。

至於第三，李四川表示，王金平12月22日在路竹老家邀請黨主席吳敦義、李四川本人及各縣市要角討論濁水溪以南區域立委選情，李四川也說王院長是國民黨內很重要的角色，這次總統暨立委選舉有很多都需要王幫忙。現在看起來高雄選情沒想像中悲觀，原來高雄（政治版圖）就綠大於藍，但這幾次大型造勢或者在基層走，實際感受到的支持度與熱情比去年市長選舉相比都沒降低。

對於王金平幫韓國瑜站台的可能性，現在傳出12月28日可能會是一個同框的好時機。但目前楚韓國瑜29日還有一場很重要的辯論會，是否出席還未定。王院長當天也說，自己的子弟兵也都在幫忙！把區域立委選好，就是在幫韓國瑜。

李四川說，除了明天二場政見發表會之外，29日台中、1月4日台南、1月9日台北凱道、10日高雄等都還有大型造勢，我們要喚起民氣，這是最後階段大家都在做的衝刺。我不知道民進黨會不會有「奧步」，這一點我們也會加強注意，畢竟選舉這部分民進黨是很厲害的。因此最後幾天除了造勢之外，所有的舞台聚焦應該都在辯論了。

(中時電子報)