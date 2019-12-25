紐約時報報導，美國五角大廈正考慮減少派駐西非地區的部隊，甚至從西非撤軍，以做為美軍全球重新部署的一環。
根據紐約時報報導，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）正在研究美軍全球重新部署，降低對反恐行動的強調，而更加凸顯對抗中國和俄羅斯。
紐時表示，五角大廈不太可能在元月前就此事做成決定。
美國總統川普一再承諾要停止美國「無窮無盡的戰爭」，他已下令大幅裁減派駐敘利亞的美軍，並已準備在阿富汗這麼做。目前美國在阿富汗駐約1萬3000部隊。
美國目前派駐非洲的部隊在6000至7000人之間，主要駐守在西非，但也駐紮在索馬利亞等國家，其中包括軍事教導員。根據紐時，美國最近斥資1億1000萬美元在尼日建造一座無人機基地。
美軍從西非撤離，也將結束對法國在馬利、尼日和布吉納法索軍事行動的支援。法國目前在這三個國家與當地部隊聯合對抗蓋達組織（Al-Queda）與伊斯蘭國（IS）聖戰士。
(中央社)
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