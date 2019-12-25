北美防空司令部（NORAD）數十年來一直提供耶誕老人在全球發送禮物行蹤的最新訊息，但是今年美國太空人首度參與協助提供訊息。

美國太空人摩根（Andrew Morgan）台北時間25日凌晨1時在國際太空站（International Space Station）透過視訊連線表示：「我們已獲得視覺證實，耶誕老人正行經南邊的印度上空。」

北美防空司令部表示，國際太空站目前在地球上空250英里處，時速1萬7000英里（2萬7000公里），「處於非常有利的制高點，可以看到耶誕老人每年一度的環球之旅」。

北美防空司令部還說：「北美防空司令部感謝摩根上校和國際太空站團隊的支持。」

根據北美防空司令部，耶誕老人台北時間24日傍晚5時30分從北極出發。

1955年耶誕前夕，美國「科羅拉多斯普林斯新聞報」（Colorado Springs Newspaper）在刊登一起邀請小朋友致電耶誕老人的廣告中，誤將電話號碼植為北美防空司令部指揮中心電話，讓北美防空司令部的平安夜因為電話鈴聲不斷而不寧靜。

但為了不讓打來的小朋友失望，北美防空司令部將錯就錯，不僅認真回覆孩子們的來電，也向小朋友提供耶誕老人的位置。64年來，北美防空司令部持續在耶誕前夕啟動耶誕老人追蹤計畫，讓大小朋友可以在平安夜追蹤耶誕老人行蹤。

(中央社)