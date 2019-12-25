耶誕節前夕 美股小幅漲跌那斯達克連9日收新高 07:122019/12/25 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 耶誕節前夕，美股今天提早收盤，道瓊和標準普爾指數在一連3個交易日收在新高後，都以小跌作收，那斯達克指數則小漲，一連9個交易日收盤創新高。。 道瓊工業指數小跌36.08點或0.13%，以28515.45點作收。 標準普爾指數小跌0.63點或0.02%，收在3223.38點。 科技股那斯達克指數小漲7.24點或0.08%，收8952.88點。 (中央社) #指數 #那斯達克 #標準普爾 #標準 #道瓊 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 館長接受美媒專訪 大談舌戰網軍與愛民主 - 國際 不是武器！北韓「聖誕禮」曝光 川普恐頭大了 - 國際 5萬人小島！竟成美陸新戰場 - 國際 川普：將舉行儀式 和習近平簽署初步貿易協議 - 國際 - 中央社 罕見！北韓軍方三巨頭站起來聽金正恩指示的畫面曝光 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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