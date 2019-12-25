耶誕節前夕，美股今天提早收盤，道瓊和標準普爾指數在一連3個交易日收在新高後，都以小跌作收，那斯達克指數則小漲，一連9個交易日收盤創新高。。

道瓊工業指數小跌36.08點或0.13%，以28515.45點作收。

標準普爾指數小跌0.63點或0.02%，收在3223.38點。

科技股那斯達克指數小漲7.24點或0.08%，收8952.88點。

(中央社)