2019年即將進入尾聲，相信不少人若是今年過得不太好，開始期許新的一年要好好落實計畫、展開新局面。對此，塔羅牌命理專家小孟老師就點名 3 星座，明年財運大爆發，有機會可被加薪、領到更多獎金等。

據三立新聞網報導，小孟老指出3星座最可能有機會財運大爆發，有機會可被加薪。

第三名：獅子座

終於輪到獅子座了！有別於過去一年總是感嘆加薪沒自己的份，獅子座的朋友們於2020年跟主管上司要求，就能有加薪機會。2020年開財運方法，在床頭櫃擺放金元寶造型的物品，並且在元寶下寫上你的姓名生日，就能好運一次旺12年。

➔2020年開財運方法：可在床頭櫃擺放金元寶造型的物品，而且要將你的姓名生日寫在紙條上，再將其放在元寶下面，接著就能等好運一次旺12年。

第二名：天蠍座

天蠍座2020年時憑藉著自己的智慧，就比較可以得到想要的財富。有想要創業的天蠍座可藉由出國旅遊來轉運，還能見識到別國最新的產業趨勢。創業後，說不定會因此而變成千萬富翁。

➔2020年開財運方法：可在家中廁所裡，放上黃色或金色的衛生紙盒，象徵每抽一張衛生紙，就像抽一張鈔票。

第三名：雙魚座

雙魚座2020年的業績會突飛猛進超越以往，不僅財運攀升，還會有許多小外快可以加減補貼一下收入。

➔2020年開財運方法：想成為九五至尊，腰纏萬貫富甲一方的話，可在腰帶內側畫上9個$的符號，增加財運。

(中時電子報)