杜邦公司送禮物給家扶中心小朋友。〔家扶中心提供／謝明俊苗栗傳真〕

杜邦公司送禮物給家扶中心小朋友，讓小朋友非常開心。〔家扶中心提供／謝明俊苗栗傳真〕

杜邦竹南廠員工在耶誕節前夕，替竹南家扶中小朋友挑選聖誕禮物，活動已持續6年，今年杜邦公司特別商請聖誕老公公騎著giftpanda到家扶中心，將禮物送到孩子們的手上，為了快一點將禮物送到孩子們的手上，苗栗家扶與杜邦公司員工特別在平安夜前夕，舉辦「杜邦聖誕心 家大感恩情」聖誕節活動，由杜邦員工將禮物送給孩子。

家扶中心與杜邦結緣，要從2008年說起，當時家扶基金會為了推展兒童保護觀念，曾經推出星願娃撲滿零錢捐回娘家，幫助受虐兒的活動，當時的羅門哈斯公司（杜邦前身）就在一次因緣際會下，投入撲滿零錢捐回娘家的義舉，從2008年公司員工零錢捐回娘家共捐出51,630元開始，到107年底這段期間公司雖然經過改名，成為杜邦公司竹南廠，但員工依然持續參與這個活動，108年邁入第12年之際，累積捐款也達到824,643元。

杜邦公司員工關心兒童保護議題，因此從103年開始每年提供100份聖誕禮物給受虐及寄養兒童，由員工自由認購聖誕禮物心願卡的禮物，完成這些孩子小小的心願。

苗栗家扶中心接受苗栗縣政府委託辦理兒童少年保護家庭處遇服務方案，目前服務近七十戶的個案，這些家庭的孩子面對不同的家庭問題，如單親、父母婚姻失調、隔代教養、遺棄、疏忽或精神虐待等，有些孩子可以繼續留在家庭裡，有些孩子必須安置在寄養家庭中，等待回原生家庭的契機，不管是留在原生家庭或安置在寄養家庭中的這些孩子，很多都沒有過聖誕節拿禮物的經驗。

因此，當社工問他們想要什麼聖誕禮物時，不是回答不出來，就是要靠社工的引導或參考家長的意見，很多是生活必需品如冬衣、外套、鞋子、奶粉、棉被等，其次才是個人喜歡的玩具類。103年起，從羅門哈斯到陶氏化學再到杜邦竹南廠的員工們見到這些弱勢家庭孩子的心願禮物卡，總是非常細心確認孩子們需要的禮物顏色尺寸大小等細節，五年下來孩子們總是因接到超乎預期的禮物而驚喜連連!非常感謝杜邦竹南廠的員工們，長期以來給予這些弱勢家庭孩子帶來聖誕佳節的溫暖與歡樂。

(中時 )