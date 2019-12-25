CTWANT 封面故事》直擊！文青女神遇上猴急男 陳綺貞深夜喇不停

四十四歲的「文青女神」陳綺貞，今年五月宣告與音樂人兼老闆的男友鍾成虎分手，但女神仍然眷戀凡間情愛。十二月二十一日深夜，本刊直擊，陳綺貞與一名中年眼鏡男在台北市忠孝東路三段密會，兩人不但「唇槍舌戰」打得火熱，眼鏡男的手還猴急地在女神肉體上游移，更上演看似「頂撞」的愛情動作戲橋段，最後小倆口回到女方住處，繼續共度甜蜜時光。這位難得在鏡頭前留下激情畫面的文青女神，頓時為台北冬夜增溫不少。

氣質空靈的陳綺貞，十二月二十一日晚間，以一襲小V領和中空露肚臍的性感造型，前往台北市西門町「河岸留言」，參加「添翼創越工作室」舉辦的「添翼祕密聖誕派對」。

情到濃時，眼鏡男突然擺動下體「頂撞」陳綺貞，火辣舉止讓寒冷冬夜急速升溫。（圖／本刊攝影組）

深夜十一點三十八分活動結束後，準備離開現場的陳綺貞，雖然在歌迷簇擁下幾乎寸步難行，卻仍保持優雅笑容，最後透過工作人員救駕，才順利上車閃人。本刊記者原以為她會返家休息，沒想到揭開一場深夜激情秀的序曲。

搭載著陳綺貞的座車，約莫十分鐘後抵達忠孝東路三段的郵局門口。陳綺貞下車時，瞥見一位穿著襯衫、牛仔褲及外套的中年斯文眼鏡男，再度綻放燦笑，兩人一照面立馬天雷勾動地火，完全不顧身在危險的大樓車道口，上演深情相擁，旁若無人地親熱起來。

有別於舞台上不食人間煙火的仙女模樣，陳綺貞和眼鏡男愈貼愈緊，她雙手緊摟男方的腰間，對方則不時將手遊走在她的臉蛋和手臂之間，並祭出一記緊緊擁抱；兩人耳鬢廝磨期間，數度嘴對嘴交換體液，像是冬夜裡兩團熊熊燃燒的烈火。

接著，陳綺貞的動作更加熱情，纏吻之餘，一手勾住男方的脖子並不停輕輕撫摸，或許這一連串的主動攻勢，給了眼鏡男莫大勇氣，只見眼鏡男稍稍蹲低身子後，竟往陳綺貞的身上做出看似「頂撞」的動作，簡直就是愛情動作片的前奏，雖然正值深夜時分，仍有稀稀落落的路人經過，相信他們和本刊記者一樣，看得都害羞了。

為了避免行人的注目禮，陳綺貞與眼鏡男轉戰小公園繼續親，待口舌分離時已經到了隔天凌晨。（圖／本刊攝影組）

陳綺貞和眼鏡男結束「你一來我一往」的動作後，兩人再度緊緊擁抱，此時女方的臉全埋進對方的胸膛。不一會兒，大概是突然發現路人的注目禮，小倆口才關閉「連體嬰模式」，交談幾句後牽起小手，走到一旁的小公園繼續纏綿。

公園裡，陳綺貞勾著眼鏡男的脖子，眼鏡男則將手伸進女方的羽絨大衣內，隱約可見停在腰際。接著，兩人又是一陣口水交融，整整親了四十九秒，這一個不斷氣的長吻，剛好跨越了一天，兩人嘴唇分開那一瞬間，已是二十二日的凌晨十二點。

經過一番激吻後，陳綺貞原本小V的胸前風光，竟成了深V見客，在陣陣寒風下更顯春光旖旎。此時，眼鏡男的真面目總算清楚曝光，本刊記者也才赫然發現，原來眼鏡男曾「假扮鐵粉」出現在「添翼祕密聖誕派對」上，當時他獨自搭上計程車離開，殊不知他是先走一步，前往目的地等著和文青女神來場深夜密會。

十二月二十二日凌晨十二點多，兩人結束這場深夜激情秀，陳綺貞搭上眼鏡男的百萬鐵灰色BMW離開。十分鐘後，BMW在延吉街一間豆漿店門口前停下，眼鏡男獨自下車買消夜補充熱量跟蛋白質，接著又開到陳綺貞位於忠孝東路四段的住處，並堂而皇之地駛入車庫，直到凌晨二點，本刊記者都未見眼鏡男離開。

以小V領及中空打扮小秀性感的陳綺貞，與眼鏡男一陣激吻後，扣子竟莫名開得更低。（圖／本刊攝影組）

延伸閱讀

(中時電子報)