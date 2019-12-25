CTWANT 調查實錄》恐怖幼園設「管訓營」 5分鐘沒吃完午餐就關廁所

台中市北區一間頗富盛名的「維也納私立幼兒園」，家長需費盡心思送小孩入學，但該校竟暗藏「變態式」教學，各班只要有不聽話、愛哭鬧，以及未在5分鐘內用完餐的幼童，就交給該校一名簡姓老師「集中管教」，她將多名幼童關進廁所並以白板尺體罰，造成幼童害怕上學，進而產生嚴重「創傷症候群」。

位於台中市北區的維也納幼兒園頗富盛名，相當受到家長信賴。（圖／張文玠攝）

12月21日，才剛升上小一的安安（化名）緊緊拉著阿嬤與母親的衣角，在見到記者時相當緊張，阿嬤安撫著安安同時對記者說，「她（安安）以前不會這樣，是很活潑的小孩，自從在幼兒園被體罰後，她看到陌生人就會怕，現在學校只要一換老師她就開始哭，不肯去學校。」

本刊調查，讓安安視為地獄般的維也納幼兒園在台中市風評極佳，號稱有專業的師資以及管理，並以「將孩子當作自己小孩照顧」、「重視孩子生活常規、禮儀、品德教育」、「多元化、生活化、具體化教學課程」為幼兒園宗旨，吸引許多家長放心的將孩子送去就讀，但許多家長卻不知道該校竟暗藏恐怖的體罰管訓營。

維也納共分「綿羊班」、「河馬班」、「大象班」等3個班級，而河馬班班導師簡老師由於作風強悍，因此在3個班級中，若有孩童上課不認真、吃飯太慢、不聽話，就會被統一送到簡老師的班級中接受「處罰」。

所謂處罰，就是將犯錯的幼童一一監禁在廁所中，接著以白板尺體罰，甚或以言語羞辱男幼童，「妳現在就當女生，坐在馬桶上。」造成該名男童性別錯亂，從此上廁所小便都不敢站著。在處罰學生結束後，簡老師還會用言語威脅孩童「回家不准跟爸媽說，你們說了我就會知道。」讓孩子們滿是恐懼，又不敢說出口，每天過著煎熬害怕的日子。

針對維也納幼兒園教師，涉嫌將學童關進廁所、體罰、言語霸凌一事，台中市教育局主任秘書王淑懿表示，根據今年1月與5月調查的結果，並沒有證據幼稚園老師有上述行為，而且幼稚園的監視器保存期限已經過了，並沒有監視器的檔案。

維也納幼稚園主任劉美娟則回應，「簡老師確實比較嚴格，但是絕對不會把學生關進廁所，也沒有體罰、霸凌學生，她也已經離職。」當本刊提到簡老師拿來處罰學童的工具時，劉美娟卻意外說溜嘴，承認是用「白板尺」打小孩，她同時也駁斥吃飯規定5分鐘的事情，表示整起事件教育局已經介入調查。

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(中時電子報)