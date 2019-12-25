CTWANT 火線追擊》神明代言人惹議！沈嶸遭控「黑魔法」坑殺廠商吸金

經營魔法學院的知名塔羅牌命理師沈嶸，時常藉由「通靈能力」針對重大娛樂新聞或爭議事件分析己見，還收徒授課，但自詡為「神明代言人」的沈嶸卻遭事業合夥人指控企圖坑殺百萬創業資金、煽惑旗下學員借貸入股魔法學院，甚至揚言使用「黑魔法」恫嚇「不聽話的人」，誇張行徑爭議不斷。

原是沈嶸合作夥伴的黃女告訴記者，當初她的「皇后世家有限公司」（以下簡稱皇后）與沈嶸的魔法學院約定合作販售「開運唇蜜」，沒想到卻遭到沈嶸坑殺，還以黑魔法恫嚇。

黃女透露，沈嶸得知她有意找命理老師合作研發開運唇蜜，便毛遂自薦可成為合作夥伴。事後唇蜜預購一空，當沈嶸預判黃女未來將有可觀收入進帳後，便開始以「清業力」、「參加聚會」為由要求黃女「貢獻」，不但在群組中常點名黃女要消費，甚至還規定她每月消費金額要達７萬元以上。

而黃女最終卻因未參加一場吃飯聚會，被沈嶸認為「不配合公司的制度就等於不尊重她，因此無法再跟著『師父』一起賺」，突然把黃女踢出群組，甚至放話不再賣皇后產品，並威脅要解散公司、拔除黃女董座職位，讓黃女瞬間失去所有客源，氣得黃女被迫交出皇后公司。

自詡為「神明代言人」的沈嶸，時常針對時事分析己見，現爆出爭議。(圖／讀者提供）

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沒想到沈嶸持續追殺黃女，雖未指名道姓，但對外公開宣稱「用來加持商品的廟已經用黑魔法封住」，並威脅徒兒們「誰用她的產品誰倒楣，勿小覷黑魔法的力量」。

沈嶸持續追殺黃女，雖未指名道姓，但對外公開宣稱「用來加持商品的廟已經用黑魔法封住」（圖／翻攝臉書）

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(中時電子報)