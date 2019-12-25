陳秉立（阿翔）、謝忻6月爆發當街車吻的「偷忻不倫戀」，讓兩人形象跌落谷底，阿翔停工2個月後復出，但一回歸《綜藝大集合》，節目收視就下滑，《國光幫幫忙》則是無限期告假，他與老婆Grace愛的結晶「翔食堂水餃」，更是全面下架。

今年初，阿翔首度投資食品生意，夫妻倆推出水餃品牌「翔食堂水餃」，為了兼顧美味及食安，阿翔更親自研發口味、水餃皮的厚度，連內餡比例及來源都相當講究。為了打響第一砲，阿翔特地恩准老婆「拋頭露臉」，夫妻倆不時在鏡頭前曬恩愛賣餃子。

年初阿翔揪老婆Grace賣水餃，讓她升格老闆娘，但因「偷忻不倫戀」現已收攤。（圖／翻攝自Grace臉書）

「翔食堂水餃」推出後好評不斷，常常被搶購一空，還打進全聯福利中心及momo購物網等通路，然而就在食品副業看似順風順水之際，六月十一日，「偷忻不倫戀」曝光後，立刻波及「翔食堂水餃」的業績，如今所有通路已暫停販賣，品牌官網的產品也全面下架。本刊調查，「翔食堂水餃」的粉絲專頁從今年六月後就沒再發文，疑似是受到阿翔的不倫戀情影響。

阿翔及Grace研發半年推出「翔食堂水餃」，夫妻倆露臉賣餃子外，也讓女兒小泡芙試吃推薦。（圖／翻攝自五味食集臉書）

2年前阿翔拿出300萬幫Grace開「小赫本手工訂製服」工作室，目前也已歇業。（圖／報系資料庫）

不只水餃事業重挫，阿翔花三百萬幫Grace開的手工服工作室，在爆發偷腥前就倒了，阿翔的演藝工作也回不去了。九月間，阿翔回歸外景綜藝節目《綜藝大集合》的主持群，該節目的收視率長年輕鬆破五，但他歸隊後，不少網友揚言拒看，收視率果真數度跌到三字頭，等於流失至少二萬名觀眾。阿翔的另一個節目《國光幫幫忙》近日改版後，也不見他的蹤影。此外，阿翔還有《綜藝新時代》及《鬧著玩視界旅遊》等兩個節目，他想挽回觀眾的心，顯然還得下一番苦功。

阿翔出軌後，老婆Grace曾在臉書發文「換我為你撐傘」表達原諒。九月初，有風衣廠商相中這個「撐傘哏」，讓夫妻倆在廣告中被大雨淋得一身溼後，Grace再替阿翔戴上帽子，兩人接著十指緊扣，字幕還打上「風雨時刻，緊緊依偎」，廣告情境與阿翔的婚姻危機不謀而合。然而，或許因為過度消費自己的不忠，導致觀感不佳，網路上「噁心」等謾罵聲不斷，廣告才公開二天就火速下架。

月初阿翔與老婆Grace淋雨拍廣告，卻挨轟撈外遇財，廣告公開2天就被下架。（圖／翻攝自網路）

雖然在廣告中「撐傘失敗」，阿翔在現實生活裡正積極修復夫妻關係。十二月初，本刊直擊他和Grace穿著夫妻裝，在台北市東區閒逛，當天下著小雨，阿翔不僅撐傘替Grace擋雨，還扶著她下樓梯，各種貼心的愛妻小動作，逗得Grace心情大好，不時對阿翔露出笑容，顯示兩人已盡釋前嫌、重修舊好。

本刊在12月初直擊阿翔為Grace撐傘，還扶她下樓梯，努力修補夫妻關係。（圖／本刊攝影組）

(中時電子報)