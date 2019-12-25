國民黨總統候選人韓國瑜，昨（24）日晚間上《博恩夜夜秀》，開頭就自嘲「你們最愛的韓導來了」，過程中主持人也不斷開玩笑，但韓國瑜則幽默回「盡量開玩笑，我不介意」。影片PO出9個小時，今日上午YouTube的點閱數已經來到90萬次，討論度也相當高。

韓國瑜上博恩夜夜秀消息一出，就馬上引發討論，紛紛期待他會與主持人擦出什麼火花。博恩一開場就火力全開，而韓國瑜也見招拆招。

影片PO出後，才短短11個小時，在YouTube就創下90萬觀看次數、近3萬則留言，成功引起討論度。網友留言表示，「包容是台灣最美的價值，即便不只90％的不喜歡他，但是至少他勇於面對不喜歡他的群眾，這個勇氣，我佩服！」對於韓國瑜能接受這樣的腳本，感到相當意外。

甚至有不少原本不挺韓的網友，也對他改觀，說「不得不說他口才蠻好的，難怪一堆老人家支持」、「對韓的人品有改觀和加分一些，風度不錯也很有勇氣，這就是民主的價值！」

(中時電子報)