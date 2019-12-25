中央氣象局預報顯示，今(25)日各地天氣多雲到晴，僅花東地區有零星短暫雨；清晨仍涼，各地低溫約15至19度，白天較為舒適溫暖，北部、宜蘭和花蓮高溫約23到25度，中南部及台東約26到30度，中南部日夜溫差大，請民眾適時增添衣物。

氣象局指出，明(26)日下半天鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，這波冷空氣最冷時間點落在周四(26)晚間到周五(27)，中部以北、東北部低溫僅13到14度，周末因颱風巴逢外圍環流影響，全台轉為有短暫雨的天氣，提醒民眾屆時請隨身攜帶雨具。

空氣品質方面，今日西半部風速偏弱，污染物易累積，高屏地區擴散條件差，須留意污染物累積情形；宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及金門地區為「普通」等級，雲嘉南局部地區清晨及晚間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為橘色「提醒」等級。

(中時 )