適逢美中貿易戰，台揚(2314)第三季營運遭逢谷底，總經理吳永欽表示，明年隨著5G帶動白牌產品下，半年效將明顯浮現，故明年下半年會優於上半年，且也將拉升台揚毛利率。

面對即將到來的5G商機，台揚瞄準5G白牌商機，由於台揚今年已經有導入RRU(遠端無線單元)、RRH(無線寬頻頭端設備)，也可以支援4G LTE的無線寬頻頭端設備(RRH)，目前也已經進入量產的階段，台揚接下來會將其加入5G NR的RU，未來預計會有美國二線電信業者客戶。

以目前台揚營收結構來看，衛星(LNB)產品佔比50%、電信網通(MOBILE)佔比20%、衛星(VSAT)佔比30%，在2020年台揚會力拼拉高電信網通營收佔比，將其由現在的20%提升到30%，就市場來說，因為美洲市場較為飽和，台揚在2002年也會加強在歐洲市場的拓展。

因為低軌5G採用開放架構，網通業者紛紛瞄準白牌趨勢，白牌技術門檻高，台揚目前已經有超過10個客戶測試中，主要是在中南美洲、歐洲客戶，預計白牌所帶來的效應在明年下半年就會浮現，將帶動毛利成長，至於道衛星方面，明年也會有新客戶開始貢獻營收。

隨著5G帶來的白牌商機，台揚明年營運將重回軌道，且下半年優於上半年，加上因白牌電信設備的帶動，也有助於毛利率成長。

台揚今年第三季在美中貿易戰衝擊下，影響客戶需求，現在台揚主要產現都已經移回台灣，現在也獲得美國海關認證，本季開始受貿易戰的衝擊已經很低小。

台揚第三季營收為11.94億元，年減47%，稅後淨損2300萬元，每股稅後淨損為0.1元。

(時報資訊)