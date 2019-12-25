金管會推動金融業股權透明化，宣布完成金控法及銀行法修正、於今（25）日發布，要求大股東申報持股時，須按規定揭露實質受益人或最終控制權人，並給予半年調整緩衝期，於明年7月1日正式上路，屆時若未按規定申報，將可裁罰200～1000萬元不等罰鍰。

按金控法及銀行法原先規定，同一人或同一關係人持股同家金控或銀行逾5％，以及持股逾5％後增減超過1個百分點，均需向金管會申報。不過，許多家族大股東均透過法人公司、團體或信託等「第三人」來間接持股金控或銀行，成為不需申報的監理漏洞。

對此，金管會於1～4月陸續邀請多家金控及銀行董事長、總經理或大股東到會，徵詢對於列報實質受益人意見，獲致理解及願意配合推動。隨後於5月宣布啟動「股東持股透明行動方案」，並於8月底預告金控法及銀行法相關修正草案。

金管會說明，此次修正目的主要參考「金融機構防制洗錢辦法」，對金融機構股權管理納入實質受益人觀念，以落實股權透明化。共有3大修正重點。首先，將相關實質受益人或最終控制權人併列入申報範圍，共有5類持股樣態須按規定申報。

5類持股樣態為：一、大股東直接或間接持股超過25％。二、大股東透過委任、契約、協議、授權家臣或友人，對第三人行使控制權。三、不屬於上述2類型，但大股東仍對第三人具決策權（如慈善基金會）。四、第三人為信託受託人（如員工持股信託）。五、透過信託架構直接或間接控制第三人。

不過，金管會也列出7類可免申報最終受益人樣態，除了台灣政府機關、公營機構、國外掛牌並依掛牌所在地揭露主要股東的上市櫃公司及其子公司外，再新增外國政府機關、受台灣監理的金融機構及其管理投資工具、在台境外基金、台灣政府機關管理基金等4類。

最後，為讓金融業大股東安心申報，金管會雖修正相關申請表格，要求增加申報「股權或控制權結構圖」，以說明股權結構情形，但明文增訂此結構圖僅作為金管會監理使用，不須同時提供給金融機構。

金管會表示，為使金融業大股東充分檢視自身股權情況，將給予半年緩衝期調整，自明年7月起正式上路實施。大股東屆時若逾期未按規定申報，則持有股份將不具表決權、將要求限期處分，並按銀行法規定裁罰200～1000萬元不等罰鍰。

(時報資訊)