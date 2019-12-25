國民黨總統候選人韓國瑜國政顧問團批評，台股站上萬點增加的財富多被外國人賺走、庶民無感台股上漲紅利，金管會對此提出統計數據反駁，指出本國投資人截至11月持有台股57.65％、持有市值增加1.43兆元，顯示國人同享台股站上萬點成果。

韓國瑜國政團24日召開記者會，批評台股雖上漲至12000點，但上漲財富多被外國人賺走，跟以往多數股票在人民手上狀況不同，庶民無感台股上漲紅利。金管會對此以2點說明回應，表示台股是因基本面佳而吸引外資投入，且本國投資人同享台股站上萬點成果。

金管會證期局表示，由於我國上市櫃公司基本面良好，且台股具殖利率高、本益比合理、上市櫃公司財報透明及公司治理充分與國際接軌等競爭優勢，今年以來吸引外資持續投入台股，截至11月底外資淨匯入達120.47億美元，於集中市場買超合計1908億元。

其次，台股自2月11日迄今連216天站上萬點，11月外資及國人持股占比各約42.35％、57.65％，雖因外資買超導致國人持股自2月的59.58％略降，但持股市值自約18.64兆元成長至20.07兆元，確有增加1.43兆元，顯示國人亦同享台股站上萬點成果。

證期局表示，為吸引小額及中長期投資人投資台股，正持續推動盤中零股交易、定期定額買股與ETF等友善本國投資人交易制度。截至11月底，已有12家券商承辦定期定額買股與ETF，簽約人數16萬2973人、成交金額達99.67億元，並有30檔ETF、150餘檔股票。

(時報資訊)