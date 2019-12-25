行政院長蘇貞昌出席「第19屆公共工程金質獎頒獎典禮」，除表揚40件得獎工程及10位個人得獎者外，並認為台灣公共工程在發包及規範上應邁向2.0，要有更好、更嚴格的要求，期許所有獲獎人成為國家公共工程的前導及標竿，讓台灣向上提升、打造金質台灣。

蘇貞昌表示，公共工程涉及公共事務、安全及利益，舉辦公共工程金質獎，代表政府對公共工程的重視及人民的承諾，是國家要努力的地方。儘管得獎人及獲獎團隊都是該領域專家、工程會也會負責把關，但深切期待獲獎人也要用最嚴格標準，為公共工程把關。

蘇貞昌強調，每個工程都是最硬與最軟的結合，也是業主的需要、夢想及施工人員的經驗技術。要用最硬的材料、最軟的構想，不但要與時俱進、更要符合各方需要，否則若中間有任何偷工減料，將來嚴格檢驗時就會露出馬腳。

蘇貞昌認為，台灣已進入新世代，在技術上已成為與美國、瑞士及德國並駕齊驅的世界4大創新強國，但發包及規範上應邁向「2.0」、有更好更嚴格的要求，讓台灣持續向上提升，要求工程會絕不能容許馬虎風氣與文化。

(時報資訊)