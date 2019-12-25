國民黨總統參選人韓國瑜屢成年輕網紅節目《博恩夜夜秀》調侃對象，日前韓正式在電話中以「Yes, I do.」答應主持人博恩節目邀請，昨日錄影播出，一夜就席捲超過87萬觀看量；網友更驚嘆：「一個小時十萬瀏覽量！瘋了吧！」但這紀錄隨即被其他網友更正：「一個小時是30萬！」

昨日《博恩夜夜秀》正式播出〈韓總駕到！迎接夜夜秀開播以來最熟悉的陌生人！〉引爆強烈關注，無論韓粉、韓黑都老早拭目以待。影片才上線一夜，光訪問影片就飆破87萬觀看量，精選輯也飆破43萬，讓各界震驚。

網友驚呼：「一個小時十萬瀏覽量！瘋了吧！」但這紀錄隨即被其他網友更正：「一個小時是30萬！」「5個小時已經66萬了」、「6個小時81萬……哇哇！」「過了24：00，其實大部分是境外觀看！」「8小時85萬瀏覽量，才過了一夜，嚇死人！」

其他網友則紛紛留言：「直球對決！期待雙環摩天輪」、「民主民主人民做主，你可以不支持我，反對我，不投我，但是請尊重每個人說話的權利。今天這個節目做到了，韓國瑜表現也不錯」、「包容是台灣最美的價值，即便不只90％的不喜歡他，但是至少他勇於面對不喜歡他的群眾，這個勇氣，我佩服！」

網友影片留言。（圖／翻攝自YouTube）

(中時電子報)