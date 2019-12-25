前立法院長王金平有機會與國民黨總統參選人韓國瑜同台輔選，韓辦發言人鄭照新昨對此表示，希望過去曾一起打拚的夥伴，選戰最後關頭能回到大家庭。國民黨立委候選人黃柏霖也提及，院長級人物願意幫忙就是助力。黃柏霖也認為，基層感覺很熱絡，掃街時都會有人從住處樓上跑來握手，「這種感覺過去都沒有過的」。

王金平日前在路竹老家中召開選務會議，邀請國民黨主席吳敦義、高雄市副市長李四川闢室密談，王強調，「幫忙輔選立委就是在幫韓國瑜」，希望國民黨全面勝利。此外，王金平將在28日參加國民黨高雄立委候選人黃韻涵造勢活動，與韓國瑜有望同台輔選。據《中評社》報導，黃柏霖認為，整合對基層一定帶來幫助。

黃柏霖也提及，很難預估會因為王金平的加入而增加多少，但有院長級人物幫忙，是助力也減少被對手見縫插針機會。他也提及，這次基層感覺很熱絡，掃街時有選民從住處樓上跑來握手，這種感覺從未見過，且挺韓大遊行有35萬人站出來，讓基層支持者更有信心。

(中時電子報)