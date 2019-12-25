今年商用不動產、土地投資大爆發，高力國際董事總經理劉學龍表示今年土地、商用不動產年度成交總額雙雙創歷史新高，展望明年，劉學龍認為，應該謹慎穩健為宜，並需觀察五大變數，包括全球景氣走緩、美中貿易戰後續走向、地緣政治及兩岸關係風險、利率以及英國脫歐議題。

劉學龍進一步建議布局不動產策略應更多元，以分散投資風險，明年投資亮點則有四項包括辦公室租金3年內仍看漲，為短、中期穩健投資首選，不過需注意3~5年後供給量大增；電子商務市占率持續擴大，將有助於倉儲物流需求，以新式倉儲物流較受青睞；明年政府招商案件將持續釋出，仍能吸引有經驗投資人入場；以及科技快速發展，因應雲端運算及5G時代，「data center」為新投資選擇。

土地今年全年交易總額達2,719億元，不但相較年度成交額均線1520億元，大增1199億元、增幅近8成，創歷史新高，此外，今年每一季的季成交總額均超過600億元，是過往不曾出現的熱絡程度。其中以建商買地最為積極，全年買進總額達2,074億元，包辦整體成交金額比重約76%，相較去年建商購地金額，更是大舉增加114%。

高力國際黃正忠分析，公部門釋出精華區土地標售為助長今年土地交易動能大爆發的原因之一，今年建商光是透過政府標地取得的土地面積便高達約25萬坪，合計標售金額達1,331億元，占整體交易49%。

至於，今年建商累積買進的土地面積則高達30萬坪，超過60個京華城基地大小，或是近4個大安森林公園大小的面積，若加上買進金額突破2000億元，購地面積與總額雙雙突破歷史新高。

若進一步統計，今年六都土地交易金額，其中台中市以643億元取得交易王寶座，其中土地標售金額達342億元，也為六都之冠；二至六名依序為台北市522億元、新北市430億元、桃園市397億元、台南市295億元以及高雄市276億元。至於，建商買地的類型，商業區買進金額約1258億元、占比約46%，住宅區約1021億元、約38%，工業地約419億元、約15%。

(時報資訊)