謝忻在「偷忻不倫戀」後飽受外界責備，沉寂了四個月，外傳期間都靠姊妹接濟，幸好她平安熬過低潮期，近日終於重返螢幕。好不容易和徐乃麟主持新節目，卻只播3集就腰斬，此外，她原本要和大馬小鮮肉丘俊鑫合作網路節目，日前談不攏價碼而破局！

今年十月間，謝忻和徐乃麟聯手主持網路節目《聚音》時，還被徐乃麟笑虧「酬勞可以抵之前三個月」。怎料節目沒二個月就喊卡，謝忻為節目苦練多時的遊戲「狼人殺」，形同做白工。

不倫戀爆發後，阿翔、謝忻從此不能再同台，讓謝忻等同徹底失業。（圖／報系資料庫）

束手無策的謝忻，一度找上《綜藝大集合》製作人蕭玠修，請對方為她牽線海外的工作機會，希望藉此洗刷不倫形象，同時創造新聞話題。果然十月底，就傳出「謝忻搭上小鮮肉」的新聞，該名小鮮肉是馬來西亞藝人丘俊鑫。

謝忻與徐乃麟搭檔網路節目《聚音》，作為沉寂4個月後的復出之作，豈料節目沒2個月就夭折。（圖／報系資料庫）

謝忻一度為《聚音》苦練桌遊狼人殺，結果是做白工。（圖／翻攝自謝忻臉書）

本刊調查，今年四月，丘俊鑫受邀擔任《綜藝大集合》節目嘉賓，和謝忻、阿翔有一面之緣，約二個月後「偷忻不倫戀」引爆，在經紀公司選擇「棄忻保翔」（謝忻、阿翔同屬一家經紀公司）的決定下，謝忻只好把腦筋動到海外市場。當時丘俊鑫正好在台灣，雙方便相約在咖啡廳談合作，並在IG合照發文「十一月新加坡見」。

不過，知情人士爆料，丘俊鑫的經紀公司「皇室娛樂」，原本替謝忻安排了四檔關於美食、訪談的網路節目，並規劃了許多宣傳行程，希望提高她在新加坡的知名度，以順利打入當地市場。除了通告費，謝忻的機票及住宿也由「皇室娛樂」包辦，算是不錯的待遇。

有意往海外發展的謝忻，與丘俊鑫在咖啡店談合作，還開心合照，最後卻因價碼談不攏破局。（圖／翻攝自謝忻IG）

該知情人士露透，謝忻經紀人當時堅持「海外行情價應該要更高」的原則，暗示「皇室娛樂」開價至少要比照謝忻的台灣行情。據查，謝忻的台灣通告費，錄影一次至少一萬五千元，如果「皇室娛樂」答應和謝忻合作四檔節目，謝忻輕輕鬆鬆就能入袋六萬元。

然而，「皇室娛樂」規劃的四檔節目，每檔錄影時間僅需耗費十五分鐘至四十分鐘，完全不同於錄影時間動輒一小時起跳的台灣綜藝節目，因此「皇室娛樂」考量謝忻的形象及知名度後，另提出「包套」價碼，雙方最後未達成共識，合作案宣告破局。

雖然謝忻樂觀地相信自己仍有機會，但工作頻頻告吹，就連之前傳出她會參演本土劇也遲遲沒下文；以她肩上還扛著二十年的房貸，加上基本的生活開銷，短期內恐怕只能先靠業配過活。

(中時電子報)