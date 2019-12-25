小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（25日）財經重點。

【1】勞動基金 備千億加碼

勞動基金運用局局長蔡豐清平安夜釋利多，看好明年經濟景氣復甦，指出「明年會持續加碼台股」；依勞動基金運用局內部規劃，明年將再提撥900億元資金委託投信代操，再加上目前尚有490億元委外代操資金待撥款，合計達1,390億元潛在資金將伺機入市。

【2】萬二攻防戰 五利多助拳

台股封關前夕面臨萬二攻防戰，在今年最強推手外資放大假之際，指數量縮震盪，市場關注多方總司令將由誰來接力領軍，法人分析，年底前包括集團、投信作帳、作夢行情，以及有壽險買盤與政府基金伺機而動，五波偏多勢力都將支撐台股表現。

【3】金控藏鏡人 明年7月全都露

金管會出招，金控背後「藏鏡人」2020年7月後將全都露。為力推金控家族持股透明化，銀行局25日將正式發布金融機構大股東申報注意事項，要求國內金融機構大股東在向金管會申報持股時，必須揭露其背後「實質受益人」或「最終控制權人」，為了讓各家有調整時間，給予半年緩衝期，預計2020年7月1日上路。

【4】5G標金飆破600億元 比總底價增加一倍

5G頻譜競標24日進入第11天，暫時得標總標金605億元，一舉飆破600億元大關，足足比這次總底價300億元增加1倍，其中3.5GHz頻段暫時得標總標金591.61億元，亦較底價243億元增加超過1倍、達143.5％。

【5】建商大獵地 面積金額雙創高

高力國際董事總經理劉學龍24日表示，2019年是商用不動產和土地投資大爆炸的一年，光是建商大舉獵地就達30萬坪土地，面積超過60座「京華城」；不過2020年貿易戰、總統大選後兩岸關係這兩大變數，牽動商用不動產投資人的神經，因此建議不宜像蒼蠅一般，一窩蜂湧入商用市場。

(中時電子報)