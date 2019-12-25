國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜昨上受許多台製美式脫口秀網路節目，和主持人大談時事議題，談及「愛情摩天輪、迪士尼樂園、是否對不起高雄人、兩岸議題」等年輕人關心的話題。韓國瑜也無所顧忌直球對決。 相關資訊經轉傳至批踢踢論壇，許多網友也紛紛留言。「這個觀看數的衝刺速度好可怕，上Yt熱門了」、「看完真的對韓改觀」。

「博恩夜夜秀」，為一檔台製美式脫口秀網路節目，以時事諷刺聞名，先前曾邀請不少政治人物上節目，蔡英文、宋楚瑜等幾位總統候選人也都先後上過該節目。節目是由薩泰爾娛樂製作的臺灣單口喜劇脫口秀，主持人曾博恩更擁有英、法名校的雙碩士學位。

韓國瑜被博恩問及是否有想對甚麼人道歉，韓國瑜說，他要向高雄市民道歉。感謝高雄市民給他機會當市長，但因為總統選戰，時常在外而請假，不能時時陪著高雄人，他表示非常抱歉。

節目首播期間，最高吸引5萬人同時在線觀看。節目播出9小時更吸引逾88萬人次觀看。此外也上Google搜尋第1名。

相關資訊經轉傳至批踢踢論壇，許多網友也紛紛留言：「這個觀看數的衝刺速度好可怕」、「被圈粉了」、「之前不喜韓的好友說，韓國瑜今天表現不錯」、「看完真的對韓改觀」、「看到上面一堆韓黑各種崩潰，我就放心了」。

(中時電子報)