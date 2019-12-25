「情色教主」雪碧驚爆秘密產子！而她從懷孕到生產，都沒對外公開，更驚人的是，小孩的爸是有3個孩子的人夫、台北武德旨德宮宮主CEO郭柏均，而他不顧正宮還有孕，就離家和雪碧同居，讓正宮只能獨自在家哭泣。

據《鏡週刊》報導，雪碧本月初已生下一名女兒，孩子的「精主」是她所屬女團「Juccy」的幕後老闆郭柏均，不過男方不僅已婚，還是3個孩子的爸，但為了雪碧竟拋妻棄子，正宮受訪透露，她抓包老公和雪碧外遇後，郭柏均就離家出走，和雪碧在內湖豪宅租屋居住，一個月租金要10幾萬。

正宮難過當時她還懷著孕，郭柏均就離家再沒回來過，婆家也不聞不問，今年初農曆春節，她也不敢回娘家，只能獨自在家哭泣。對此，雪碧經紀人否認她懷孕，但記者請他再去詢問雪碧，經紀人50分鐘後回覆，僅表示雪碧在台中陪媽媽，對秘密生子傳聞則不願回應。

而郭柏均則強調雪碧沒生小孩，而他和妻子去年12月就分開了，今年3、4月也有離婚協議，而雪碧最近都沒現身，是忙著閉關錄音，幫澄清她不是小三，而自己為什麼會在月子中心，他表示是朋友生小孩才會去。

(中時電子報)