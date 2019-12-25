騰雲科技服務(股)公司(7582)將於明(109)年1月6日透過創櫃板辦理登錄前籌資。

騰雲科技服務公司(以下簡稱騰雲；產業類別：電子科技)主要業務為開發智能終端設備、數據管理平台及多元支付平台等，該公司運用物聯網技術，結合雲端及大數據應用分析能力，開發出智慧型零售終端設備及相關服務平台，提供零售業者完整及客製化之零售科技解決方案。

騰雲公司將自108年12月27日起於創櫃板專區揭示其籌資資訊，之後於109年1月6日起進行投資人認購及繳款作業，投資人可至「創櫃板專區」網站(http://www.tpex.org.tw/web/gisa/)，點選「籌資資訊」及其項下的「辦理中籌資資訊」，即可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。

(時報資訊)