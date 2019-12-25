明後天北台灣、東部局部短暫雨，降溫；周六、日全台有雨；下周一、二降溫，北台灣有局部雨、花東有局部短暫雨。(氣象局)

今天北台灣高溫約27度，中南部30度。氣象專家吳德榮表示，明天傍晚至周五(12/26、27)有一波較強東北季風快速南下，迎風面北部、東北部及東部有局部短暫雨，北台灣氣溫遽降、轉濕冷。跨年期間(12/30、31)還有一波強度類似的「東北季風」南下，北部、東北部及東部有局部雨，跨年、迎曙光可能受干擾。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說道，周五清晨，以及周五晚、周六清晨最冷，中部以北平地最低溫只有13、14度，台北市平地降至14、15度，強度雖比「大陸冷氣團」略遜一籌，但還是會感覺到濕冷。

吳德榮說，周六晚起巴逢颱風外圍水氣到台灣附近，全台降雨機率逐漸提高，周日颱風水氣仍籠罩全台，各地有雨，局部地區雨勢較大。

吳德榮說，下一波東北季風預計在跨年前後(12/31、1/1)溫度降至最低，中部以北平地低溫13、14度，台北市平地14、15度。跨年當天北部、東北部局部下雨，花東亦有局部短暫雨，恐看不到曙光。中南部天氣相對穩定，多雲時晴。

中視新聞

(中時電子報)