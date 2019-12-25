國民黨總統候選人韓國瑜，一舉一動都引發討論，尤其影片點擊率經常在短時間內就能吸引上萬，甚至幾十萬點閱。就有網友分析時間軸，一整天下來，幾乎都有人在關注韓國瑜的訊息。

PTT網友分析韓國瑜的影片點擊率，指出早上1~3點，熬夜的年輕人會看IG、facebook；4~6點老人家起床，LINE問早安看到群組通知，是第二波點閱；6~8點學生、通勤族、老人運動完，看到熱搜會再衝一次點閱；9~12點則是大學生上課滑手機時，又有一波點閱。

再來是中午12點到下午6點，這時候幾乎是全民衝點閱，下午6~8點則是下班的通勤時間，這時候老人家睡了，但學生補習會再看一次，晚上8~12點，也是全民衝點閱的時間。該網友也說，酸韓的會帶著焦慮、喜韓的會帶著雀躍來看留言，估計三天就可破200萬點閱。

其他網友也留言表示，「民調冷冰冰 點閱率熱的不得了 韓要大逆轉了嗎？」「看完覺得韓總更穩惹」。韓國瑜的口才受到高度肯定，而第二場總統政見發表會今（25）日下午登場，網友也說「蔡的辯論如果還是看稿，韓可能很穩。」

(中時電子報)