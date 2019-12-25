向來以愛妻形象在社會大眾面前的仁寶副董事長陳瑞聰驚爆桃色緋聞。陳瑞聰遭週刊爆料，本月15日帶著一名熟女美容師前往日本幽會，諷刺的是，在為期5天4夜的「旅遊」結束後，陳瑞聰的太太還開心的來接機，全然不知道丈夫在外做了什麼。

據《鏡週刊》報導，陳瑞聰15日與一名陳姓熟女美容師前往日本幽會，兩人在松山機場，出關候機時，還刻意維持著距離。待2人抵達日本羽田機場後，便放鬆了戒備，坐上計程車前往日本東北部宮城縣的藏王「溫泉山莊 だこんの花」（大根之花）溫泉旅館。

據該名美容師友人轉述，美容師在出遊時曾在自己的臉書上PO文表示：「我是為了這個溫泉而來的！真是太棒了！房間走出去…有一個專屬自己的溫泉池充滿負離子的開放空間中。」文字間能感受到她的雀躍，而她也在文末標註了「與重要的人度過最幸福的時刻。」，然而貼文中的「重要之人」卻始終沒有露面。

據週刊踢爆，陳瑞聰與陳姓美容師認識3年，之後發展成不倫畸戀，兩人為掩人耳目都會到國外約會，正如他此次陪著小27歲的美容師到日本泡溫泉偷歡。回國後，陳瑞聰的髮妻開心地替先生接機，兩人看起來非常恩愛，陳曾自嘲「越老越怕老婆，假日是老婆的時間。」，然而此次的日本偷情之旅，已經讓他的愛妻人設毀於一旦。

(中時電子報)