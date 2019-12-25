現代人為了養生而提倡吃素，不過英國牛津大學的研究顯示，吃素雖能降低罹患心臟疾病的風險，卻可能因為缺少微生素B12，而導致罹患中風的風險提高20%。

根據牛津大學進行的研究指出，有高達達48000人參與這份為期18年的研究，研究期間參與者每天都會記錄自己的飲食狀況、生活習慣及就醫紀錄，實驗結束後，發現吃全素的人罹患心臟疾病的機率較葷食者低了22%，不吃肉只吃魚的人也低了13%，不過吃全素者的中風風險卻較吃葷者高出20%。

吃素對身體的確有益，不過研究人員推測，吃全素食的人中風機率會高出20％，是因為血液中的膽固醇降低，以及維生素B12不足，因為維生素B12是健康血液和神經系統的必需品，因此若不足便很可能動脈硬化、血管收縮不易，導致中風的機會提升，甚至會有貧血的徵狀。

而英國飲食協會的弗蘭基·菲利普斯（Frankie Phillips）博士認為，飲食與疾病之間可能有些連繫，但這份研究屬觀察性研究，並不能百分之百肯定飲食導致某疾病的產生。而這份研究的時間很長，不管飲食偏好是什麼，都可能改變飲食方式，像是會更注意均衡攝取各種營養。

不管是吃素還是吃葷的人，只要營養均衡就好。根據NHS的《Eatwell指南》顯示，人每天至少吃五份蔬果、澱粉、蛋白質（肉、海鮮、豆製品和無鹽堅果）脂肪與高糖高鹽的食物應少吃，而素食主義者則要特別注意維生素B12的攝取量是否足夠。

(中時電子報)