過去一周，美中兩國完成首階段貿易協議的樂觀進展帶動美股迭創歷史新高，投資人在開始放假前縮手暫歇，周二美股標普500指數和道瓊工業指數微跌。受超微半導體（AMD）連續第9個交易日創下歷史收盤新高帶動，那斯達克指數微漲作收。美股今年以來的表現，創下2013年來的最佳記錄。

周二（24日）為聖誕節前夕，美股提前於美東時間下午1點收盤；周三（25日）為聖誕節，美股休市。

周二收盤，道瓊工業指數跌36.08點或幅0.13%，為28,515.45點。標普500指數跌0.63點或0.02%，為3,223.38點。那斯達克指數漲7.24點或0.08%，為8,952.88點，連續第9日改寫收盤新高。

市場交投淡靜，美國各證交所合計成交量約為28億股，遠低於過去20日均量70億股。標普500指數11大類股中，工業股跌0.34%，表現最差；地產股漲0.17%，漲幅最大。

(時報資訊)