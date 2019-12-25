男方正宮林咚咚發文。（圖／翻攝自林咚咚 Dong Dong （Nikki）臉書）

林咚咚昨心疼家中孩子發表感觸。（圖／翻攝自林咚咚 Dong Dong （Nikki）臉書）

「情色教主」雪碧擁有火辣身材與精致臉蛋，今(25日)被周刊爆料低調生子，精主是已有家室的CEO郭男，而男方正宮林咚咚受訪認婚變，私下在臉書轉發被搶走另一半的語錄，A說：「如果有人想從我身邊搶走你，我一定讓他......」，B問：「讓他生不如死嗎？」，A回：「沒有，就讓他」，林咚咚則寫下：「不要低估人性的惡，也不要輕信一個『壞人』會變好。」

據《鏡周刊》報導，郭男和林咚咚結婚6年，育有一女二子，郭男曾帶一雙兒女和雪碧出遊，女兒回家後還會安慰林咚咚，對於婚姻亮紅燈，林咚咚證實透露去年平安夜郭男就稱忙工作，忘了跟孩子過節，讓林咚咚十分心疼，但對於郭男，林咚咚仍不離不棄，說：「我依舊願意等待他回家」。

昨逢平安夜，林咚咚貼出兩個孩子許願背影，表示身為媽媽還是希望小孩能平安健康，就算長大後會知道世上沒有聖誕老公公，但自己會成為小孩永遠的「聖誕老太太」，要永遠相信世上有愛，「不要讓夢想破滅，即便未來必然要面對，世界的各種美好和醜惡」，而對於當媽傳聞，雪碧方面暫時未回應，林咚咚求證雪碧時，她則回應兩人只是合作關係，出去開會也從未單獨過。

而郭男對此澄清雪碧沒當媽，會暫時沒出現是要忙新專輯，而自己和林咚咚去年底就分開了，對方目前對郭男是前妻身分，雪碧也沒介入他家庭，一切都是子虛烏有的傳聞。

(中時電子報)