全球股市2019年市值大增17兆美元 08:492019/12/25 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受惠於全球央行寬鬆貨幣政策，加上全球貿易展望漸趨明朗，2019年全球股市市值大增17兆美元，至將近90兆美元。 根據德意志銀行的數據顯示，2019年初時全球股市市值還不到70兆美元，如今已經跨越85兆美元。 2019年全球央行維持鴿派立場，協助提振股市。美國聯準會（Fed）在2019年3度降息，歐洲央行（ECB）更是進一步壓低負利率。此外，自美國總統川普上任與英國脫歐公投造成的全球貿易不確定性，終於在2019年結束前展露曙光，支撐股市漲勢。 (工商 ) #全球 #股市 #美元 #央行 #全球股市 也許您會感興趣 推薦閱讀 外匯探搜－擺脫不確定因素 英鎊2020升勢不淡 04:102019/12/21 產業特刊 投資人要注意！央行總裁不再是經濟學家 19:262019/12/21 財經 今年全球股市漲幅 俄、希爭冠 04:092019/12/22 全球財經 MLB》凱寇加盟白襪 波拉斯又賺一筆 20:292019/12/22 體育 觀念平台－匯率穩定vs.金融發展 04:102019/12/23 產業特刊 《商情》買盤進場，激勵上周五LME期鎳漲逾2.5％ 10:002019/12/23 財經 趨勢瞭望台－央行寬鬆助經濟 明年股市將不如今年亮眼 04:102019/12/24 全球財經 《金融》央行：11月金融機構3指標齊創高，M2年增率衝逾3年高 17:222019/12/24 財經 貿協辦全球六大產業趨勢論壇 助台業者掌握第一手全球商機 20:112019/12/24 財經 蘋果、微軟 2019年美國市值冠亞軍 04:102019/12/25 全球財經 財經熱門新聞 華為將放棄台積電 轉投陸晶圓代工龍頭？ - 財經 台積電殺完會怎樣？美5大咖驚爆最後結局！ - 即時 死敵投3.5兆擺錯重點？ 台積電技術揭驚人內幕 - 即時 15檔 官股全心守護 - 財經要聞 - 工商時報 投資型保單成2020主戰場 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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