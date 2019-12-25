受惠於全球央行寬鬆貨幣政策，加上全球貿易展望漸趨明朗，2019年全球股市市值大增17兆美元，至將近90兆美元。

根據德意志銀行的數據顯示，2019年初時全球股市市值還不到70兆美元，如今已經跨越85兆美元。

2019年全球央行維持鴿派立場，協助提振股市。美國聯準會（Fed）在2019年3度降息，歐洲央行（ECB）更是進一步壓低負利率。此外，自美國總統川普上任與英國脫歐公投造成的全球貿易不確定性，終於在2019年結束前展露曙光，支撐股市漲勢。

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