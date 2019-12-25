澳元周二呈漲多拉回走勢 08:492019/12/25 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 澳元兌美元匯率在周二亞洲盤貶值0.13％收0.692美元。 主要是澳元匯率在過去4個交易日裡已累漲逾1％，在短線漲高之下加上耶誕假前夕匯市氣氛冷清等因素，出現投資人獲利回吐而拉低澳洲匯率。儘管如此，其匯率但仍接近四個半月高點。 澳元近期呈升值走勢，是因為外界對中美貿易關係前景持樂觀看法所致。摩根大通研究部主管佐佐木融強調，地緣政治風險憂慮減退，是支撐澳元短線轉強主因。 (工商 ) #澳元 #匯率 #短線 #走勢 #摩根 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸首家美資控股券商 獲准開業 04:092019/12/21 焦點新聞 觀念平台－匯率穩定vs.金融發展 04:102019/12/23 產業特刊 明年油市走勢 聚焦五大關鍵 04:102019/12/23 全球財經 匯率期貨趨勢專欄－避險需求升 日圓有漲聲 04:102019/12/23 證券．權證 《國際產業》泰銖漲過頭，傳馬自達部分產線將搬回日本 12:332019/12/23 財經 逐洞賽|倫元投顧分析師陳學進 17:302019/12/23 財經 《基金》美股把握短線技術修正買點，智慧生活類股前景亮 09:432019/12/24 財經 匯率期貨趨勢專欄－美元指數期貨 短線震盪 04:102019/12/25 證券．權證 A股估值低位 優選大陸平衡基金 04:102019/12/25 投資理財 匯率操縱國指控 抵銷轉單效益 04:102019/12/25 財經焦點 財經熱門新聞 台積電殺完會怎樣？美5大咖驚爆最後結局！ - 財經 死敵投3.5兆擺錯重點？ 台積電技術揭驚人內幕 - 財經 華為將放棄台積電 轉投陸晶圓代工龍頭？ - 財經 馬雲爆1天5人跟他借錢 老謝揭陸大危機 - 財經 中市府撤中火2照 台電提行政救濟 供電陷吃緊 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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