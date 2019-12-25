澳元兌美元匯率在周二亞洲盤貶值0.13％收0.692美元。

主要是澳元匯率在過去4個交易日裡已累漲逾1％，在短線漲高之下加上耶誕假前夕匯市氣氛冷清等因素，出現投資人獲利回吐而拉低澳洲匯率。儘管如此，其匯率但仍接近四個半月高點。

澳元近期呈升值走勢，是因為外界對中美貿易關係前景持樂觀看法所致。摩根大通研究部主管佐佐木融強調，地緣政治風險憂慮減退，是支撐澳元短線轉強主因。

(工商 )