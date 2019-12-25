黃豆價創6周新高後 周二拉回 08:492019/12/25 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 CME黃豆3月期貨價在周一創六周新高之後，其在周二盤中每英斗卻回跌0.4％，報9.382美元。 黃豆期貨價周一走高，主要是外界認為中美即將簽下第一階段貿易協議，當中包含中國大陸承諾增加採購美國農產品，而中國上周也表明將採購逾400億美元農產品，都讓外界看好有利黃豆等農產品銷售量增加。 但周三是耶誕假，商品市場通常在大節前夕呈現成交量萎縮狀況，使走高的商品格價漲勢難以維持，使短線已漲高的黃豆期貨價因此拉回。外界認為在此情況下，該期貨價在周二難以連續2個交易日收紅。 (工商 ) #黃豆 #期貨價 #農產品 #黃豆期貨 #採購 也許您會感興趣 推薦閱讀 花旗料陸明年購320億美元美國農產品 21:112019/12/21 財經 花旗：中明年買美農產品 310至320億美元 04:092019/12/22 全球財經 上銀 啟動補漲行情 04:092019/12/22 證券．權證 《中國正在說》如何解決大陸農產品結構性過剩到發展現代農業 09:002019/12/23 兩岸 川普：陸已大規模採買美農產品 04:102019/12/23 全球財經 台灣廠商雙重受惠 04:102019/12/24 財經要聞 臺灣雜糧種子原種及採種生產的搖籃 種苗改良繁殖場肩負任務 16:332019/12/24 生活 因應對美貿易順差 經部：要求國營事業擴大對美採購 22:502019/12/24 財經 三雄爭霸 共享電動機車加速擴張 04:102019/12/25 產業．科技 財經熱門新聞 華為將放棄台積電 轉投陸晶圓代工龍頭？ - 財經 台積電殺完會怎樣？美5大咖驚爆最後結局！ - 即時 死敵投3.5兆擺錯重點？ 台積電技術揭驚人內幕 - 即時 15檔 官股全心守護 - 財經要聞 - 工商時報 投資型保單成2020主戰場 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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