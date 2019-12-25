CME黃豆3月期貨價在周一創六周新高之後，其在周二盤中每英斗卻回跌0.4％，報9.382美元。

黃豆期貨價周一走高，主要是外界認為中美即將簽下第一階段貿易協議，當中包含中國大陸承諾增加採購美國農產品，而中國上周也表明將採購逾400億美元農產品，都讓外界看好有利黃豆等農產品銷售量增加。

但周三是耶誕假，商品市場通常在大節前夕呈現成交量萎縮狀況，使走高的商品格價漲勢難以維持，使短線已漲高的黃豆期貨價因此拉回。外界認為在此情況下，該期貨價在周二難以連續2個交易日收紅。

(工商 )