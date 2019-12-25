COMEX黃金2月期貨價周二盤中，每盎司上漲約0.5％報1,495.8美元，創下7周新高。

儘管美股近期再創新高，但投資人對世界經濟和地緣政治等前景仍持謹慎態度，因此讓金價過去2周來維持往上升的走勢。

道富環球顧問（SSGA）在歐非中東區（EMEA）的投資策略部主管卡斯森（Altaf Kassam）強調，在股市漲高之際，許多投資人仍持有一定黃金部位來對沖可能的風險，因為在前景不明之下，投資人認為黃金仍然是目前不錯的避險工具。

(工商 )