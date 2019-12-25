市場態度謹慎 金價創7周新高 08:492019/12/25 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 COMEX黃金2月期貨價周二盤中，每盎司上漲約0.5％報1,495.8美元，創下7周新高。 儘管美股近期再創新高，但投資人對世界經濟和地緣政治等前景仍持謹慎態度，因此讓金價過去2周來維持往上升的走勢。 道富環球顧問（SSGA）在歐非中東區（EMEA）的投資策略部主管卡斯森（Altaf Kassam）強調，在股市漲高之際，許多投資人仍持有一定黃金部位來對沖可能的風險，因為在前景不明之下，投資人認為黃金仍然是目前不錯的避險工具。 (工商 ) #投資人 #黃金 #前景 #新高 #態度 也許您會感興趣 推薦閱讀 北美半導體設備出貨 15個月新高 04:092019/12/21 財經要聞 出貨放量 力成Q4營收拚新高 04:102019/12/23 證券．權證 《港股》恆指開漲0.55％，創7月30日來新高 10:002019/12/23 財經 《半導體》Q4、明年看旺，漢唐登新高逼近200元 13:412019/12/23 財經 《傳產》消費者看平房價比增至45％，創5年新高 17:052019/12/23 財經 建照量創24年新高 逾半消費者看好2020年房市 17:322019/12/23 財經 今年建照估14.4萬戶創24年新高 新舊屋價格競爭加劇 17:512019/12/23 財經 創六年同期新高 五大銀行11月新房貸 續熱 04:102019/12/24 金融．稅務 建照24年新高 新舊屋將掀價格戰 04:102019/12/24 產業．科技 集團作帳升溫 華新創半年新高 04:102019/12/24 證券．權證 財經熱門新聞 台積電殺完會怎樣？美5大咖驚爆最後結局！ - 財經 死敵投3.5兆擺錯重點？ 台積電技術揭驚人內幕 - 財經 華為將放棄台積電 轉投陸晶圓代工龍頭？ - 財經 馬雲爆1天5人跟他借錢 老謝揭陸大危機 - 財經 中市府撤中火2照 台電提行政救濟 供電陷吃緊 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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